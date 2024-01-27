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        Erzurum'da ahırın çökmesi sonucu hayvanlardan 1'i telef oldu, 43'ü kurtarıldı

        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde ahırın çökmesi sonucu hayvanlardan 1'i telef oldu, 43'ü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:56
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        Erzurum'da ahırın çökmesi sonucu hayvanlardan 1'i telef oldu, 43'ü kurtarıldı
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        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde ahırın çökmesi sonucu hayvanlardan 1'i telef oldu, 43'ü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Burnaz Mahallesi'nde İhsan Özdemir'e ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla uzun uğraşları sonucu ahırdaki hayvanlardan 43'ü kurtarıldı. Bir hayvan ise telef oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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