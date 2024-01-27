Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Emniyet Teşkilatı Sendikası Erzurum'da istişare toplantısı yaptı

        Erzurum'da, Emniyet Teşkilatı Sendikası tarafından Doğu Anadolu Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet Teşkilatı Sendikası Erzurum'da istişare toplantısı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, Emniyet Teşkilatı Sendikası tarafından Doğu Anadolu Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.

        Sendikanın genel başkanı İsmail Okumuş, Büyükşehir Belediyesine ait tesiste gerçekleşen toplantıda sendikanın yaklaşık 2 yıl önce kurulduğunu ve iyi bir teşkilatlanma için gayret göstereceklerini söyledi.

        Okumuş, yeni bir sendika olduklarını ve teşkilatlanmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Sendikada yeni olduğumuz için hala acemiyiz ve bunu atlatacağız. Teşkilatlanacağız, dokunmadığımız hiçbir arkadaşımız, meslektaşımız kalmayacak. Bu teşkilatın içinden geliyoruz ve tüm sorunlara vakıfız. Ne kadar büyük olursak o kadar etkin bir güç oluruz." diye konuştu.

        Her alanda var olacaklarını anlatan Okumuş, üyelerinin kendilerine inanmalarını istedi.

        Sendikanın il başkanı Ahmet Namlı da emniyet içinde tek yetkili sendika olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getirerek, "Erzurum İl Başkanlığı olarak sendikamızın koymuş olduğu hedeflere ulaşmak için tüm enerjimizle çalışacağımıza söz veriyoruz. Sendikamızın, tüm teşkilatın sesi olmaya, gerek özlük haklarının gerekse sorunlara çözüm bulmak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarına şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası" tamam...
        Erzurum'da düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası" tamam...
        Erzurum'da sağlıkçılar kar yağışı altında Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçe...
        Erzurum'da sağlıkçılar kar yağışı altında Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçe...
        Doğu'da kar esareti (2)
        Doğu'da kar esareti (2)
        Doğu'da kar esareti
        Doğu'da kar esareti
        Erzurum'da ahırın çökmesi sonucu hayvanlardan 1'i telef oldu, 43'ü kurtarıl...
        Erzurum'da ahırın çökmesi sonucu hayvanlardan 1'i telef oldu, 43'ü kurtarıl...
        Eski eşi ile sevgilisi olduğunu öne sürdüğü erkeği bıçaklayan sanığa 35 yıl...
        Eski eşi ile sevgilisi olduğunu öne sürdüğü erkeği bıçaklayan sanığa 35 yıl...