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        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuk etkili oluyor

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:29
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        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuk etkili oluyor
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        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuk hava etkili oluyor.

        Erzurum'da bir süredir görülen kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Cadde, sokak ve ağaçların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

        Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kentte kaldırımlarda da buzlanma meydana geldi.

        Belediye ve karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

        - Kars

        Kars'ta gece etkili olan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

        Beyaza bürünen şehirde kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

        Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Sarıkamış ilçesinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.

        Bina çatıları ve doğal gaz bacalarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

        İlçenin Hançerlidüzü mevkisinde bir tilki yiyecek ararken görüntülendi.

        Belediye ile karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Kentin yüksek noktalarında yer yer kar ve tipi etkili oluyor.

        - Ağrı

        Ağrı’da günlerdir etkili olan kar, yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

        Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nin yüzeyi ve dereler buzla kaplandı.

        - Tunceli

        Tunceli'de de soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Dere ve şelalelerin de buz tuttuğu kentte, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Ekipler, belirli noktalarda tuzlama çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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