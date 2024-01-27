Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapandı.
Erzurum, Ardahan ve Kars’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapandı.
Erzurum’da aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent çıkışında bekleyen polis ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçların Çat-Bingöl istikametine geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.
- Ardahan
Ardahan’da da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu büyük araçların geçişine kapatıldı.
- Kars
Kars'ta da kar yağışı ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu, tüm araçların geçişine kapatıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için kar küreme çalışmasına devam ediyor.
Kars-Iğdır kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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