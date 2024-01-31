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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:30
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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 5 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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