Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 5 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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