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        Termometrelerin gece eksi 31'i gösterdiği Ardahan buz kesti

        Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:48
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        Termometrelerin gece eksi 31'i gösterdiği Ardahan buz kesti
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        Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

        Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 21, Erzurum'da ise 17 derece kaydedildi.

        Erzurum'da dondurucu soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

        Cami bahçelerindeki şadırvanların etrafı buzla kaplandı, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışmalarını sürdürdü.

        Ardahan'da ise sabah iş yerlerine yürüyerek gidenler, dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Ev ve iş yerleri camlarının da buz tuttuğu kentte, Kura Nehri bölgesinde pus oluştu.

        Ağrı’da da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

        Murat Nehri ve derelerin buzla kaplandığı kentte, bazı yerlerde de sis meydana geldi.

        Taşlıçay ilçesinde de dereler buzla kaplandı.

        - Kars'ta ev ve iş yeri camları buzla kaplandı

        Kars'ta ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

        Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin buzla kaplı camlarını temizlemeye çalıştı.

        Sarıkamış'taki esnaflardan Serhat Gökmen, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Gece eksi 20’leri gördük, camlarımız buz tuttu şimdi temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

        Bazı esnaf da kar ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulamayan sahipsiz hayvanları besledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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