Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı
Erzurum'un İspir ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı 10 kişi gözaltına alındı.
Erzurum'un İspir ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı 10 kişi gözaltına alındı.
İlçe merkezine yakınlarının cenazesine katılmak üzerine gelen husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ekiplerin müdahalesiyle olay büyümeden son buldu.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.
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