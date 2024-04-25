Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı

        Erzurum'un İspir ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un İspir ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı 10 kişi gözaltına alındı.

        İlçe merkezine yakınlarının cenazesine katılmak üzerine gelen husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Ekiplerin müdahalesiyle olay büyümeden son buldu.

        112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedavisinin ardından...
        Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedavisinin ardından...
        Annesini öldürüp, babasını yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu
        Annesini öldürüp, babasını yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu
        Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan sanığın yargılanmasına devam...
        Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan sanığın yargılanmasına devam...
        Tarihçi Yüksel: ABD Başkanının sözde 'Soykırım' ifadesi uluslararası hukukt...
        Tarihçi Yüksel: ABD Başkanının sözde 'Soykırım' ifadesi uluslararası hukukt...
        Erzurum'da "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Enerjisini atmak için başladığı yüzmede rekorlar kırdı, yeni başarılara haz...
        Enerjisini atmak için başladığı yüzmede rekorlar kırdı, yeni başarılara haz...