Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Hacımüftüoğlu teşekkür mesajı yayınladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu teşekkür mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Hacımüftüoğlu teşekkür mesajı yayınladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu teşekkür mesajı yayınladı.

        Rektör Hacımüftüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, görevi devraldığı Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya görev süresi boyunca vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle Atatürk Üniversitesine rektör olarak atanmış bulunmaktayım. Güven ve destekleriyle, ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefini şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımıza ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a şükranlarımı ve saygılarımı arz ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        İsyan etti
        İsyan etti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da tohum üzerine çalışmalar yapılacak AR-GE laboratuvarı açıldı
        Erzurum'da tohum üzerine çalışmalar yapılacak AR-GE laboratuvarı açıldı
        Erzurum'da 12 kilo 285 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da 12 kilo 285 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
        Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi açılış için gün sayıyor
        Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi açılış için gün sayıyor
        Bel ve boyun ağrılarına iğneyle "10 dakikada" nokta atışı tedavisi
        Bel ve boyun ağrılarına iğneyle "10 dakikada" nokta atışı tedavisi
        Aranan hükümlü, atıyla kaçmak isterken dron takibiyle yakalandı
        Aranan hükümlü, atıyla kaçmak isterken dron takibiyle yakalandı
        Erzurum'un tarihi 6 tabyası daha koruma altına alınacak
        Erzurum'un tarihi 6 tabyası daha koruma altına alınacak