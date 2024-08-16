Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Hacımüftüoğlu teşekkür mesajı yayınladı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu teşekkür mesajı yayınladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu teşekkür mesajı yayınladı.
Rektör Hacımüftüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, görevi devraldığı Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya görev süresi boyunca vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle Atatürk Üniversitesine rektör olarak atanmış bulunmaktayım. Güven ve destekleriyle, ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefini şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımıza ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a şükranlarımı ve saygılarımı arz ederim."
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