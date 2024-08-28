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        Erzurum'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldü

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:27
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        Erzurum'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldü
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Ketenci Mahallesi'nde Ergün (37) ve Engin Bülbül (38) kardeşler ile akrabaları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, silahla vurulan iki kardeş yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, iki kardeşin de olay yerine yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, şüpheli olduğu değerlendirilen firari H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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