Erzurum'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldü

Jandarma ekipleri, şüpheli olduğu değerlendirilen firari H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri, iki kardeşin de olay yerine yaşamını yitirdiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ketenci Mahallesi'nde Ergün (37) ve Engin Bülbül (38) kardeşler ile akrabaları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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