Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 5 bölümü akredite edildi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 5 bölümü, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) tarafından akredite edildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, eğitim kalitesini artırma ve uluslararası standartlarda mezunlar yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Bu kapsamda Ziraat Fakültesinin bahçe bitkileri, bitki koruma, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ile zootekni bölümleri ZİDEK tarafından ilk kez akredite edildi.

Böylelikle üniversitede akredite edilen program sayısı 68'e ulaştı. - "Uluslararası arenada rekabet edebilir bir eğitim sistemi inşa ediyoruz" Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin başarısının güçlenerek devam ettiğini belirtti. Bu başarısından dolayı Ziraat Fakültesini tebrik eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Üniversitemiz, ülkemizde en fazla akredite programına sahip eğitim kurumu olma ünvanını sürdürmektedir. Bu başarıyı daha da ileri taşıyarak, uluslararası arenada rekabet edebilir bir eğitim sistemi inşa ediyoruz. Akreditasyon süreçlerinin öğrenciye sağladığı faydaların yanı sıra akademik kadro ve eğitim altyapısının geliştirilmesine de büyük katkı sunuyor. Ziraat Fakültesindeki bu önemli gelişmenin, hem öğrencilerimizin kariyerlerine hem de akademik başarılarına olumlu yansıyacağına inanıyorum. Bu doğrultuda programlarımızın akredite edilmesi, eğitimdeki kalite çıtasını sürekli olarak yükselttiğimizin bir göstergesidir."