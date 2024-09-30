Erzurum'da park halindeki otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde park halindeki 25 ABV 029 plakalı araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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