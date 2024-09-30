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        Erzurum'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

        Erzurum'da park halindeki otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:53
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        Erzurum'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
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        Erzurum'da park halindeki otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde park halindeki 25 ABV 029 plakalı araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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