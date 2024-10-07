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        Erzurum'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:29
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        Erzurum'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda saha ve analiz çalışmaları neticesinde takibe aldıkları bir aracı ilçeye bağlı kırsaldaki Mollaosman Mahallesi'nde durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan ekipler, düzensiz göçmenleri, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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