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        Erzurum'da din görevlileri ecdadın vatan savunması yaptığı tarihi tabyayı temizledi

        Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Aziziye 3 Tabyası'nda İl Müftülüğünce temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:51
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        Erzurum'da din görevlileri ecdadın vatan savunması yaptığı tarihi tabyayı temizledi
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        Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Aziziye 3 Tabyası'nda İl Müftülüğünce temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

        Bu kapsamda İl Müftülüğü sorumluluğuna bırakılan tarihi Aziziye 3 Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması yürütüldü.

        Din görevlileri, otlarını biçip çevre düzenlemesi yaptıkları tabyadaki çöpleri de topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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