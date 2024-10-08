Erzurum'da din görevlileri ecdadın vatan savunması yaptığı tarihi tabyayı temizledi

Din görevlileri, otlarını biçip çevre düzenlemesi yaptıkları tabyadaki çöpleri de topladı.

Bu kapsamda İl Müftülüğü sorumluluğuna bırakılan tarihi Aziziye 3 Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması yürütüldü.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

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