Erzurum'da din görevlileri ecdadın vatan savunması yaptığı tarihi tabyayı temizledi
Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Aziziye 3 Tabyası'nda İl Müftülüğünce temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Aziziye 3 Tabyası'nda İl Müftülüğünce temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.
Bu kapsamda İl Müftülüğü sorumluluğuna bırakılan tarihi Aziziye 3 Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması yürütüldü.
Din görevlileri, otlarını biçip çevre düzenlemesi yaptıkları tabyadaki çöpleri de topladı.
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