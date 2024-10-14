Erzurum merkezli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.