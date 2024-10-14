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        Erzurum merkezli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen zimmet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:51
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        Erzurum merkezli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen zimmet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

        Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yaptı.

        Erzurum, Bursa, Mersin, Bilecik ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 10'u ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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