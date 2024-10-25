Erzurum'da lisenin 800 dönümlük arazisinde imece usulü buğday ekimi yapıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, bir lisesinin 800 dönümlük arazisinde imece usulü güzlük buğday ekimine başlandı.

Aziziye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu (Tarım) Lisesinin 800 dönümlük arazisinde güzlük buğday ekimi için hazırlıklara başlandı.

Kaymakamlık öncülüğünde Aziziye Ziraat Odasının destekleri ile gerçekleştirilen sürüm işi, çevre köylerden gelen 25 traktörle 3 gün boyunca imece usulü ile tamamlandı.

Buğday ekimi ise aynı şekilde komşu köylerden gelen çiftçilerin imecesi ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin destekleriyle gerçekleştirilecek.