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        Erzurum'da lisenin 800 dönümlük arazisinde imece usulü buğday ekimi yapıldı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde, bir lisesinin 800 dönümlük arazisinde imece usulü güzlük buğday ekimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 20:28 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:28
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        Erzurum'da lisenin 800 dönümlük arazisinde imece usulü buğday ekimi yapıldı
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde, bir lisesinin 800 dönümlük arazisinde imece usulü güzlük buğday ekimine başlandı.

        Aziziye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu (Tarım) Lisesinin 800 dönümlük arazisinde güzlük buğday ekimi için hazırlıklara başlandı.

        Kaymakamlık öncülüğünde Aziziye Ziraat Odasının destekleri ile gerçekleştirilen sürüm işi, çevre köylerden gelen 25 traktörle 3 gün boyunca imece usulü ile tamamlandı.

        Buğday ekimi ise aynı şekilde komşu köylerden gelen çiftçilerin imecesi ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin destekleriyle gerçekleştirilecek.

        Buğday ekimiyle hem bölgedeki tarımsal üretimi desteklemek hem de genç nesillere tarımın öneminin öğretilmesi amaçlanıyor.

        Lisedeki 295 öğrenci ile bölgeye modern tarım ve hayvancılık alanında bilgi ve donanıma sahip çiftçiler yetiştirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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