Erzurum'da polisin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görev esnasında yol kenarında yaralı ve bitkin halde buldukları kuşu yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne haber verdi.

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