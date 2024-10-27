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        Erzurum'da Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası düzenlendi

        Erzurum'da Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:14
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        Erzurum'da Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası düzenlendi
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        Erzurum'da Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası gerçekleştirildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle Büyük Kiremitlik Tabya ve Atlama Kuleleri'nde organize edilen yarışa 81 ilden 80 sporcu katıldı.

        Dün sporcu kayıtları, resmi antrenman ve teknik toplantıyla başlayan organizasyonda bugün 7 kategoride yarışlar yapıldı.

        Program, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle sona erdi.

        Vali Çiftçi, AA muhabirine, yarışın Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlendiğini söyledi.

        Kutlamaların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısından dolayı buruk geçtiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Bu tür etkinliklerin tabyalarda düzenlenmesini istiyoruz. Öğrencilerimiz hem yarışmalara katılsın hem de tarihi burada yaşayarak öğrensin. Buralar Osmanlı-Rus Savaşları döneminde yapılmış yapılar. Dolayısıyla vatanın ne şartlarda savunulduğunu, bu vatanın bize bırakıldığını göstermeleri açısından da tabyaların görünmesi, öğrencilerimizin burada yarışlara katılmaları önemli."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da yarışların heyecanlı geçtiğini anlatarak, "Şampiyonamızı bitirdik. 1893 Harbi döneminde yapılan tabyayı ülkemizdeki tüm sporcuların görmesi bizim için önem arz etmektedir. Dolayısıyla burada yapılan yarışmayı önemsiyoruz. Bundan sonraki tüm faaliyetlerimizi bu ve diğer tabyalarımızda geçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

        - 17 yaş altı erkekler

        1- Burak Efe Yalçın

        2- Umut Dursun

        3- Yunus Aydın

        - 15 yaş altı erkekler

        1- Metin Uğur

        2- Umut Pekcan

        3- Emir Çeri

        - 12 yaş altı erkekler

        1- Alphan Tarou Aktaş

        2- Oğulcan Duruşkan

        3- Selim Tuğra Soylu

        - 17 yaş altı kızlar

        1- Duygu Eser

        2- Yaren Yaman

        - 15 yaş altı kızlar

        1- Eylül Karaselek

        2- Hilal Ece Keskin

        3- Beyzanur Çemç

        - 12 yaş altı kızlar

        1- Hilal Kaymaz

        2- Miray Akcan

        3- Elif Su Gülay

        - Genç işitme engelliler

        1- Ali Umut Çat

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