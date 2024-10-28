Erzurum'da jandarma, Cumhuriyet Bayramı'nı dağda ve su altında bayrak gösterisiyle kutladı
Erzurum'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklı gösteriler yaptı.
Erzurum'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklı gösteriler yaptı.
Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binası'nı ziyaret etti.
Daha sonra şehrin simge yerlerinde gösteri yapan jandarma, Oltu ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde, Tortum Gölü üzerindeki cam teras ile göl üstünde ve göl içinde Türk bayrağı açtı.
İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, yaptıkları gösterilerde, "Her yerde göreve hazırız" mesajı verdi.
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