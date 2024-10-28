Erzurum'da bir ailenin doğa gezintisinde yaralı bulduğu şahin tedaviye alındı

Yaralı kızıl şahinin tedaviye alınmasını sağlayarak çocuklarına yaban hayatına karşı sorumluluklarını gösteren aile, jandarma ekiplerine ilgileri için teşekkür etti.

Kırsaldaki Umudum Mahallesi Kalor Tepe Piknik Alanı'nda çocuklarıyla doğa yürüyüşü yapan bir aile, arazide yaralı ve bitkin halde bir kızıl şahin buldu.

Erzurum'da bir ailenin çocuklarıyla doğa gezintisi yaptıkları sırada yaralı buldukları kızıl şahin, tedavi altına alındı.

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