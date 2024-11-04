Milli sporcu Damla, Dünya Üniversitelerarası Atıcılık Şampiyonası'nda madalyaya odaklandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencisi milli sporcu Damla Köse, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek Dünya Üniversitelerarası Atıcılık Şampiyonası'na madalya hedefliyle hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 6-15 Kasım'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek ETÜ öğrencisi Damla Köse ve antrenörü Burak Çağlar'ı atıcılık poligonunda ziyaret edip başarı diledi.

Çakmur, atıcılıkta Erzurum'un gurur kaynağı olan Köse'nin Hindistan’da kürsüye çıkacağına inandığını belirterek, "Atıcılık poligonumuz sayesinde bu spora ilginin artması bizleri sevindiriyor. Bu anlamda mesai harcayan Burak hocamıza teşekkür ediyoruz. Damla Köse de elde ettiği başarılarla alttan gelen sporcularımıza rol model oldu. İnşallah, Hindistan'dan da madalya ile dönecek." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Köse ise antrenörü Çağlar yönetiminde çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatarak, "Yeni Delhi'de yapılacak şampiyonada kürsüye çıkmak için mücadele edeceğim. Hedefim Hindistan'dan madalya ile ülkemize dönmek. Bunu başaracak güce sahibim." diye konuştu.

Antrenör Çağlar da çalışmaların yoğun tempoda geçtiğini ve şampiyonaya çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.