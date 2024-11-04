Aziziye Destanı'nın 147. yıl dönümünde tabyalara kadar saygı yürüyüşü yapılacak

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da, 9 Kasım'da genç, yaşlı ve çocukların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyle, 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlenecek.

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Erzurum'da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her yıl yürüyüş programı gerçekleştiriliyor.

Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyaları'na 9 Kasım'da yapılacak yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular. Ey ahali. Moskof, Aziziye'yi bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını seven yetişsin." çağrıları yapılacak.