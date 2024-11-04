Aziziye Destanı'nın 147. yıl dönümünde tabyalara kadar saygı yürüyüşü yapılacak
Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da, 9 Kasım'da genç, yaşlı ve çocukların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyle, 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlenecek.
Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da, 9 Kasım'da genç, yaşlı ve çocukların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyle, 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlenecek.
Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Erzurum'da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her yıl yürüyüş programı gerçekleştiriliyor.
Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyaları'na 9 Kasım'da yapılacak yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular. Ey ahali. Moskof, Aziziye'yi bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını seven yetişsin." çağrıları yapılacak.
Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşacak vatandaşlar, sabah namazı sonrası okunacak selalar eşliğinde Karskapı Şehitliği'ne yürüyüp burada toplanacak.
Top atışıyla beraber Erzurumlular, ellerindeki Türk bayrakları ile Top Dağı'nda yer alan ve "93 Harbi" sırasında düşmek üzere iken camilerden yapılan çağrıyla askerlerin yardımına koşan halkın destekleriyle düşmanın bozguna uğratıldığı Aziziye Tabyaları'na kadar yürüyüş yapacak.
"Erzurum Tarihine Yürüyor" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşle, 147 yıl önce Aziziye Destanı’nda ortaya konan şuurun gelecek nesle aktarılması amaçlanıyor.
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