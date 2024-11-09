Erzurum'da kaçak ve usulsüz avlanan 26 kişiye 130 bin 563 lira ceza kesildi

Bu kapsamda bölgede hafta boyunca denetim gerçekleştiren ekipler, kaçak ve kurallara uygunsuz av yaptığını belirledikleri 26 kişiye tutanak tutup 130 bin 563 lira ceza uyguladı.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Oltu Şefliği ekiplerinin sorumluluk alanındaki av koruma faaliyet ve denetimleri sürüyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kaçak ve kurallara uygunsuz avlandığı tespit edilen 26 kişiye, 130 bin 563 lira ceza uygulandı.

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