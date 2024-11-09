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        Erzurum'da kaçak ve usulsüz avlanan 26 kişiye 130 bin 563 lira ceza kesildi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, kaçak ve kurallara uygunsuz avlandığı tespit edilen 26 kişiye, 130 bin 563 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:39
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        Erzurum'da kaçak ve usulsüz avlanan 26 kişiye 130 bin 563 lira ceza kesildi
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde, kaçak ve kurallara uygunsuz avlandığı tespit edilen 26 kişiye, 130 bin 563 lira ceza uygulandı.

        Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Oltu Şefliği ekiplerinin sorumluluk alanındaki av koruma faaliyet ve denetimleri sürüyor.

        Bu kapsamda bölgede hafta boyunca denetim gerçekleştiren ekipler, kaçak ve kurallara uygunsuz av yaptığını belirledikleri 26 kişiye tutanak tutup 130 bin 563 lira ceza uyguladı.

        Ekipler, 1 av tüfeğine de el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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