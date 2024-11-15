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        Erzurum'da yaralı bulunan kara akbaba tedaviye alındı

        Erzurum'un Çat ilçesinde yaralı halde bulunan kara akbaba, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 15.11.2024 - 09:42
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        Erzurum'da yaralı bulunan kara akbaba tedaviye alındı
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        Erzurum'un Çat ilçesinde yaralı halde bulunan kara akbaba, tedavi altına alındı.

        İlçe kırsalında yerde yaralı halde kara akbaba görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        Ekiplerce teslim alınan kara akbaba, bakım ve tedaviye alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenesinde ayak bileğinde şişlik ve kanatlarında yaralar tespit edilen akbaba, tedavi edilmek üzere Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

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        Galeri

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