Erzurum'da yaralı bulunan kara akbaba tedaviye alındı

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenesinde ayak bileğinde şişlik ve kanatlarında yaralar tespit edilen akbaba, tedavi edilmek üzere Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

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