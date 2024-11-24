Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
-Erzurum'da, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
-Erzurum'da, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İsa Koçak (18) yönetimindeki 25 GA 497 plakalı otomobil, İhsan Doğramacı Bulvarı'nda stabilize yola geçti, yolun sağında bulunan bir araca çarpıp takla attı.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta bulunan Emre Koçak (14), Bengisu Güney (19) ve Baran Şakıroğlu (17) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Koçak'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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