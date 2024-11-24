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        Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        ­-Erzurum'da, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 00:45 Güncelleme: 24.11.2024 - 01:20
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        Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        ­-Erzurum'da, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İsa Koçak (18) yönetimindeki 25 GA 497 plakalı otomobil, İhsan Doğramacı Bulvarı'nda stabilize yola geçti, yolun sağında bulunan bir araca çarpıp takla attı.

        Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta bulunan Emre Koçak (14), Bengisu Güney (19) ve Baran Şakıroğlu (17) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü Koçak'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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