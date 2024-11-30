Dondurucu soğuklar Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yaşamı olumsuz etkiliyor

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Yoğun kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.

Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Erzurum, Kars ile Ardahan'da camlar, şadırvanlar ve göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

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