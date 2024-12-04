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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:33
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Burak Olcar, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Sıraç Akpınar

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Dk. 63 Kağan Moradaoğlu), Yakup Kırtay, Gökpan Akkan, Koray Kılınç, Özgür Sert (Dk. 78 Muhammet Akdağ), Furkan Özhan (Dk. 90 Emre Çil), Cengizhan Bayrak, Süleyman Enes Karakaş, Mustafa Fettahoğlu, Celal Hanalp (Dk. 63 Ömer Arda Kara), Tasev

        Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Melih Turğut, Celil Çelikel (Dk. 59 Mehmet Aygören), Fatih Mert Çırtlık (Dk. 59 Malik Kansu), Emirhan Boz, Deniz Cebeci, Enes Filiz, Yavuz Selim Taşer (Dk. 77 Enes Eriş), Serhat Hürriyet, Kubilay Serbest (Dk. 63 Reha Akkan), (Dk. 77 Öztürk Ünlüer), Semih Kayan

        Goller: Dk. 4 Furkan Özhan, Dk. 28 Tasev, Dk. 53 Koray Kılıç (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 6 Celil Çelikel, Dk. 85 Deniz Cebeci (Penaltıdan) (Ayvalıkgücü Belediyespor)

        Sarı kart: Dk. 3 Yavuz Selim Taşer (Ayvalıkgücü Belediyespor)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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