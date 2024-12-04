Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Burak Olcar, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Sıraç Akpınar
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Dk. 63 Kağan Moradaoğlu), Yakup Kırtay, Gökpan Akkan, Koray Kılınç, Özgür Sert (Dk. 78 Muhammet Akdağ), Furkan Özhan (Dk. 90 Emre Çil), Cengizhan Bayrak, Süleyman Enes Karakaş, Mustafa Fettahoğlu, Celal Hanalp (Dk. 63 Ömer Arda Kara), Tasev
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Melih Turğut, Celil Çelikel (Dk. 59 Mehmet Aygören), Fatih Mert Çırtlık (Dk. 59 Malik Kansu), Emirhan Boz, Deniz Cebeci, Enes Filiz, Yavuz Selim Taşer (Dk. 77 Enes Eriş), Serhat Hürriyet, Kubilay Serbest (Dk. 63 Reha Akkan), (Dk. 77 Öztürk Ünlüer), Semih Kayan
Goller: Dk. 4 Furkan Özhan, Dk. 28 Tasev, Dk. 53 Koray Kılıç (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 6 Celil Çelikel, Dk. 85 Deniz Cebeci (Penaltıdan) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kart: Dk. 3 Yavuz Selim Taşer (Ayvalıkgücü Belediyespor)
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