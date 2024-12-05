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        Erzurum'da bitkin bulunan batağan yavrusu, bakımının ardından doğaya salındı

        Erzurum'da bitkin halde bulunan batağan yavrusu, bakımının ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:18
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        Erzurum'da bitkin bulunan batağan yavrusu, bakımının ardından doğaya salındı
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan batağan yavrusu, bakımının ardından doğaya salındı.

        Kentte bir süre önce vatandaşlarca bitkin halde bulunan batağan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan batağan yavrusuna beslenme ve tedavi de içeren özel bir bakım uygulandı.

        Kırsalda sulak doğal yaşam alanına bırakılan batağan yavrusu, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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