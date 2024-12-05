Erzurum'da bitkin bulunan batağan yavrusu, bakımının ardından doğaya salındı

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan batağan yavrusuna beslenme ve tedavi de içeren özel bir bakım uygulandı.

Kentte bir süre önce vatandaşlarca bitkin halde bulunan batağan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

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