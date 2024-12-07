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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:35
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim Şenöz

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 84 Gökhan Akkan), Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 84 Koray Kılınç), Sefa Akgün, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 75 Celal Hanalp), Eren Tozlu (Dk. 65 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 84 Özgür Sert)

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Donkor, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo (Dk. 66 Tabsoba), Metehan Altuntaş (Dk. 75 Doğukan Emeksiz), Harun Alpsoy (Dk. 89 Hıdır Aytekin), Turgay Gemicibaşı, Diakite, Ciss

        Gol: Dk. Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Mamba, Dk. 83 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+1 Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 44 Diakite (Adanaspor)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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