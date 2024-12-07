Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim Şenöz
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 84 Gökhan Akkan), Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 84 Koray Kılınç), Sefa Akgün, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 75 Celal Hanalp), Eren Tozlu (Dk. 65 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 84 Özgür Sert)
Adanaspor: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Donkor, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo (Dk. 66 Tabsoba), Metehan Altuntaş (Dk. 75 Doğukan Emeksiz), Harun Alpsoy (Dk. 89 Hıdır Aytekin), Turgay Gemicibaşı, Diakite, Ciss
Gol: Dk. Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Mamba, Dk. 83 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+1 Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 44 Diakite (Adanaspor)
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