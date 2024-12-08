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        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

        Türkiye'de en çok tercih edilen kış turizm noktalarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:37
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        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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        Türkiye'de en çok tercih edilen kış turizm noktalarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

        Kayak sezonunun 28 Kasım'da açıldığı, resmi açılışın yarın yapılması planlanan kayak merkezinde kar kalınlığı 66 santimetre olarak ölçüldü.

        Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde yoğunluk oluştu.

        Hafta sonunu Palandöken'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi, bazıları da kızak bindi.

        Kayakseverlerden Seyit Ömer Dündar, AA muhabirine, pistlerdeki kar kalitesinin çok güzel olduğunu ve merkezde eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

        Dündar, kızakla kayanların da merkezde fazla olduğunu belirterek, "Erzurumlu olduğum için her zaman geliyorum. Palandöken'de pistler çok iyi ve cıvıl cıvıl. Tertemiz olduğu için de hiç sıkıntı olmuyor. Daha önce Kars'a ve Erzincan'a gittim buranın pistleri oralardan çok daha iyi ve büyük. Palandöken şu anki pistlerin en iyisi diyebilirim." diye konuştu.

        Kayak eğitmeni 69 yaşındaki Fahri Akçay, yaklaşık 50 yıldır kayak yaptığını anlatarak, kışı genellikle Palandöken'de kayak yaparak geçirdiğini ifade etti.

        Akçay, kayak yapmanın eğlenceli olduğunu belirterek, "Palandöken'de yarın akşam açılış var. Kar kalitesi iyi, yapay karımız da var onun için pistlerimiz güzel. Hafta sonu çoğu insan kızağa geliyor. Kayak içinde gelenler de var, turistlerimiz de var. Gelen buradan memnun gidiyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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