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        Erzurum'un yaklaşık 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı

        Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ile belalardan korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden "1001 Hatim" geleneği için soğuk havada düzenlenen programla hatimler okunmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:33
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        Erzurum'un yaklaşık 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı
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        Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ile belalardan korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden "1001 Hatim" geleneği için soğuk havada düzenlenen programla hatimler okunmaya başlandı.

        Kentte İslam alimi Pir Ali Baba'nın yaklaşık 500 yıl önce başlattığı Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor.

        Şehrin ve ülkenin afet ile beladan korunması amacıyla sürdürülen gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur'an okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.

        Sabah namazından itibaren camilerde bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim okunacak "1001 Hatim" geleneği için Pir Ali Baba Türbesi önünde soğuk havada program düzenlendi.

        - "Hatimlerimizi 17 Ocak'ta tamamlayacağız"

        Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 500 yıldır devam eden kadim gelenek vesilesiyle bir arada bulunduklarını söyledi.

        Pir Ali Baba'nın başlattığı geleneğin bugün de devam ettiğini anlatan Çiftçi, "13 Aralık'ta başlayan hatimlerimizi 17 Ocak'ta tamamlayacağız. Pir Ali Baba'nın 500 yıl önce başlattığı bu kutlu gelenekte yılın son 18 gününü hatimlerle uğurlayacağız ve 2025 yılının ilk 15 gününü hatimlerle karşılayacağız. Şehrimiz, manevi zırha bürünecek. Alvarlı Efe'nin gazelinde ifade ettiği gibi 'Hafızları binbir hatim okurlar, Nur-i Kur'an enharına akarlar, Nüzul-i merhamet-gahe bakarlar, Mevla'ya emanet olsun Erzurum.'" dedi.

        Çiftçi, ramazanın İslam aleminde Kur'an ayı olduğunu fakat Erzurum ve Saraybosna'da Kur'an-ı Kerim'in iki ayı olduğunu vurgulayarak, geçen yıl okunan 71 bin hatimin bu yıl 80 bine ulaşmasını temenni etti.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de milletlerin inançlarıyla yaşadığını belirterek, "500 yıl önce başlanan bu gelenek, dünden bugüne devam ederek geliyor. Hamdolsun kadim şehrimiz Erzurum bu konuda hassasiyetini gösteren, ülkemizin en önemli şehirlerinden biri." ifadesini kullandı.

        Hafızların Kur'an okuduğu programda, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti. Daha sonra Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde olduğu gibi bir grup hafız, at üstünde Kur'an-ı Kerim okudu.

        Programda, inşa edilen Pir Ali Baba Türbesi'nin de açılışı yapıldı.

        Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı.

        Kentte cuma namazı öncesi camilerde de "1001 Hatim" programı kapsamında başlanan Kur'an-ı Kerim okumaları, 17 Ocak'a kadar sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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