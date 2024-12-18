Erzurum'da milli mücadelenin kadın kahramanı "Kara Fatma" tiyatro oyunu sahnelendi

Merkezdeki ücretsiz tiyatro oyunları, her pazartesi ve salı saat 19.00'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kapalı gişe oynayan ve gençler ile ailelerin ilgi gösterdiği oyunu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler de izledi.

İzleyenleri tarihi yolculuğa çıkaran tek perdelik oyun, milli mücadelenin kadın kahramanlarından ve cesaretiyle tanınan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden'in Kurtuluş Savaşı döneminde kahramanca verdiği mücadeleyi ve zorlukları konu alıyor.

Ayşenur Bayraktaroğlu, Gülşah Haşıl, Sudenaz Aytekin, Halid Mirsad Kavutlar, Emre Sarı, Ahmet Nehri, Mehmet Sefa Yıldız, Yiğit Kuzey Yıldız, Sara Ghanbarzadeh, Ravza Ilgın Çılgı ve Mustafa Ali Çılgı'nın rol aldığı oyunun teknik ekibinde ise Yavuz Sürmeli ve Rahmi Çubukçu bulundu.

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