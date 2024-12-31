Erzurum'da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan yerler denetlendi
Erzurum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapılan işletmeleri denetledi.
Erzurum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapılan işletmeleri denetledi.
Ekiplerin kentte yem ve gıda ürünlerine yönelik denetimleri aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda il ve ilçe müdürlüklerinin gıda kontrol ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli gıda sunulması amacıyla yılbaşı öncesi kentteki tüm alkollü içecek satışı yapan işletmeleri denetledi.
Açık alkollü içki sunumu yapan 18 yeri de denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit ettikleri işletmelere idari yaptırım uyguladı.
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