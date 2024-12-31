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        Erzurum'da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan yerler denetlendi

        Erzurum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapılan işletmeleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:37
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        Erzurum'da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan yerler denetlendi
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        Erzurum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapılan işletmeleri denetledi.

        Ekiplerin kentte yem ve gıda ürünlerine yönelik denetimleri aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda il ve ilçe müdürlüklerinin gıda kontrol ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli gıda sunulması amacıyla yılbaşı öncesi kentteki tüm alkollü içecek satışı yapan işletmeleri denetledi.

        Açık alkollü içki sunumu yapan 18 yeri de denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit ettikleri işletmelere idari yaptırım uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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