Erzurum'da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan yerler denetlendi

Bu kapsamda il ve ilçe müdürlüklerinin gıda kontrol ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli gıda sunulması amacıyla yılbaşı öncesi kentteki tüm alkollü içecek satışı yapan işletmeleri denetledi.

Erzurum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapılan işletmeleri denetledi.

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