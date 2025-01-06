Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte dün akşam başlayan ve gece etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 41 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı buza işlendi
        "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı buza işlendi
        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı kentleri yeniden beyaza bürüdü
        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı kentleri yeniden beyaza bürüdü
        Erzurum'da jandarmanın çalışmasıyla yasa dışı 376 internet adresine erişim...
        Erzurum'da jandarmanın çalışmasıyla yasa dışı 376 internet adresine erişim...
        Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım
        Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım
        CHP Genel Başkanı Özel, Erzurum'da "Halk Buluşması"na katıldı
        CHP Genel Başkanı Özel, Erzurum'da "Halk Buluşması"na katıldı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı