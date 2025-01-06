Erzurum'da 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün akşam başlayan ve gece etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 41 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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