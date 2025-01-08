Erzurum'da EİT 2025 coşkusu üçüncü gününde sürüyor

Yarışlar, 12 Ocak'a kadar devam edecek.

Palandöken Kayak Merkezi ile Curling ve Buz Pateni salonlarında düzenlenen yarışlarda, 312 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda bugün alp disiplini, snowboard, sürat pateni (short track) ve curling ile kar voleybolu müsabakaları yapılıyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın üçüncü gün yarışları başladı.

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