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        Erzurum'da EİT 2025 coşkusu üçüncü gününde sürüyor

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın üçüncü gün yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:51
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        Erzurum'da EİT 2025 coşkusu üçüncü gününde sürüyor
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın üçüncü gün yarışları başladı.

        Organizasyonda bugün alp disiplini, snowboard, sürat pateni (short track) ve curling ile kar voleybolu müsabakaları yapılıyor.

        Palandöken Kayak Merkezi ile Curling ve Buz Pateni salonlarında düzenlenen yarışlarda, 312 sporcu mücadele edecek.

        Yarışlar, 12 Ocak'a kadar devam edecek.

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