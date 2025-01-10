Erzurum'da 469 sikke ve obje ele geçirildi

Erzurum'da, jandarma ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 194 sikke ve 275 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Palandöken ilçesinde operasyonlar düzenleyen ekipler, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 194 sikke, 275 obje, 1 dedektör ve 2 arama çubuğu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tarihi eser kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.