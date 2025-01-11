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        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 00:02 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:12
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        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Olayda bıçakla yaralanan E.K. çevredeki vatandaşlar tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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