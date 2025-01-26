Palandöken'de konaklayanlar otellerindeki yangın tedbirlerini değerlendirdi

TALHA KOCA - Yarıyıl tatilini çocuklarıyla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde geçiren aileler, konakladıkları otellerin yangın tedbirlerini değerlendirdi.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi bölgesinde, 2 bin 750 yataklı 9 otel bulunuyor.

Sömestir tatilinde doluluk oranının neredeyse yüzde 100'e ulaştığı merkezde, olası bir yangında Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Merkez İstasyonu'nda görev yapan ekipler müdahale ediyor. Merkeze 5 kilometre mesafedeki istasyonda görevli ekiplere, kayak merkezinde 24 saat sabit görev yapan jandarma arama kurtarma (JAK) timi de destek veriyor.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Palandöken'de tatil yapanların otellerdeki güvenlik tedbirlerine yönelik duyarlılığını artırdı.

Olay sonrası otellerdeki yangın tedbirlerini inceleyen ve konuya daha dikkatli yaklaşan aileler, Palandöken'de konakladıkları turizm işletmelerindeki tedbirleri AA muhabirine değerlendirdi.

- "Bu zamana kadar gittiğimiz hiçbir otelde araştırma yapmamıştık"

İstanbul'dan sömestir tatili için ailesi ve yakınlarıyla kente gelen Esra Yıldırım, daha önce Uludağ ve Kartalkaya'ya gittiklerini bu yıl da Palandöken'i tercih ettiklerini söyledi.

Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Yıldırım, "Yaklaşık 6 senedir kayak yapıyoruz, bu zamana kadar gittiğimiz hiçbir otelde böyle bir araştırma yapmamıştık. Rezervasyonumuz çok öncedendi ama bu yaşadığımız faciadan sonra oteli tekrar arayıp tedbirleri teyit ettik." dedi.

Palandöken'deki otellerin genel anlamda güvenilir olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geldiğimizde ilk baktığımız şey, odalarımızdan kaçmamız gerekirse ne nerededir ve ne yapmamız gerekir. Kaldığımız otel sağ olsun bu konuda çok ilgili. Buraya gelip ilk konakladığımız gece sabaha kadar onu (Kartalkaya'daki otel yangını) düşündük. İnsanlar çocukları mutlu olsun, eğlensin, tatil yapsın diye gittiler ve böyle bir facia yaşandı. Bundan sonra tedbirli olmaya çalışırız ama bu vatandaşın görevi değil, denetlemesi gereken kurumlar var. İnşallah o ihmalden sorumlu olanlar, en ağır şekilde cezasını alır. Bundan sonra daha temkinli olmaya çalışacağız. Konakladığımız otelde tedbirler yeterli, o faciadan sonra internette yayınlanan 'otelde bunlar olması gerekir, yangın esnasında şunlara dikkat edilmesi gerekir' uyarılarının ardından gelip baktığımızda hepsinin tam olduğunu ve eksik olmadığını gözlemledik."