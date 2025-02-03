Palandöken'de çığ bölgesine girenlere ve kasksız kayak yapanlara ceza kesildi
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 4 kişi ile kask takmadan kayak yapan 5 kişiye para cezası uyguladı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 4 kişi ile kask takmadan kayak yapan 5 kişiye para cezası uyguladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Palandöken Kayak Merkezi'nde tedbirlere uymayanlar hakkında işlemler yapıldı.
Ocak ayı içinde yapılan denetimlerde, 4 kişiye çığ bölgesine girmekten 11 bin 812 lira, 5 kişiye ise kayak yaparken kask takmadıkları gerekçesiyle 14 bin 765 lira ceza kesildi.
Tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güven içerisinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edileceği vurgulandı.
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