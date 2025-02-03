Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        'Kaza bela defolsun' diye karla kaplı doğaya yüzlerce ekmek bıraktılar

        ERZURUM'da esnaf Muhittin Olçun ve arkadaşları, 491 yıl önce Pir Ali Baba tarafından kentin savaş ve doğal afetlerden korunması amacıyla okunmasına başlanan 'Binbir Hatim' geleneği anısına karla kaplı dağ ve ovada hayvanlar için 700'e yakın ekmek bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kaza bela defolsun' diye karla kaplı doğaya yüzlerce ekmek bıraktılar
        ABONE OL

        ERZURUM'da esnaf Muhittin Olçun ve arkadaşları, 491 yıl önce Pir Ali Baba tarafından kentin savaş ve doğal afetlerden korunması amacıyla okunmasına başlanan ‘Binbir Hatim’ geleneği anısına karla kaplı dağ ve ovada hayvanlar için 700'e yakın ekmek bıraktı. Her yıl hayvanlar için ekmek bıraktığını ifade eden Olçun, "Bizler sadece evde yaşayan hayvanlara değil, doğada yaşayan hayvanlara da bakmalıyız. Doğada aç kalan hayvan bize zarar verir" dedi.

        Doğal afetlerden korumak için 491 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği 13 Aralık'ta başladı. Bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 76 bin 353 hatmin hatim duası binlerce kişinin katılımı ile 17 Ocak’ta Ulu Cami'de yapıldı. Hatimlerden sonra esnaflığın yanı sıra televizyon programcılığı da yapan Muhuttin Olçun, Pir Ali Baba'nın Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa, yaban hayvanları için araçlarla götürdüğü 700'e yakın ekmek bıraktı. Olçun ve beraberindekiler, son günlerde yaşanan doğal afetler, uçak kazası gibi tüm kötü olayların 'def' olması, için Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere giderek ekmek bıraktı.

        Devlet büyükleri ve bütün vatandaşlar için ekmek bıraktıkları Pir Ali Baba Türbesi önünde dua eden Muhittin Olçun, "Bizler sadece evde yaşayan hayvanlara değil, doğada yaşayan hayvanlara da bakmalıyız. Doğada aç kalan hayvan bize zarar verir. Dışarıda kalan hayvanlara yardımcı olmalıyız. Doğa yaşayan hayvanlara sahip çıkmak kazayı, belayı da defeder. Çünkü onlar da Allah'ın yarattığı bir mahlukat. Onlar da Allah'ın yarattığı bir hayvan. Biz de elimizden gelen merhameti göstermeliyiz" diye konuştu.

        Doğaya ekmek bırakmaya gidenlerden Erzurumlu Emine Alabay da "Hayvanlara en azından bir nebze de olsa yiyecek bıraktığımız için çok mutluyum. Bize de çok iyi geldi. Herkese tavsiye ediyorum en azından duyarlı olsunlar. Sokak hayvanlarına bakmıyorlarsa zarar da vermesinler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kar üstünde "mahalli at yarışı" düzenlendi
        Erzurum'da kar üstünde "mahalli at yarışı" düzenlendi
        Uzmanından yangın öncesi tedbirler ve yangında yapılması gerekenlerle ilgil...
        Uzmanından yangın öncesi tedbirler ve yangında yapılması gerekenlerle ilgil...
        DOSYA HABER / SNOWBOARD YILDIZLARI - Snowboardda "test kayakçılığından" mil...
        DOSYA HABER / SNOWBOARD YILDIZLARI - Snowboardda "test kayakçılığından" mil...
        Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Erzurumspor FK - Kocaelispor maçının ardından
        Erzurumspor FK - Kocaelispor maçının ardından
        Erzurumspor FK- Kocaelispor: 1-1
        Erzurumspor FK- Kocaelispor: 1-1