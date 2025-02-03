'Kaza bela defolsun' diye karla kaplı doğaya yüzlerce ekmek bıraktılar

ERZURUM'da esnaf Muhittin Olçun ve arkadaşları, 491 yıl önce Pir Ali Baba tarafından kentin savaş ve doğal afetlerden korunması amacıyla okunmasına başlanan ‘Binbir Hatim’ geleneği anısına karla kaplı dağ ve ovada hayvanlar için 700'e yakın ekmek bıraktı. Her yıl hayvanlar için ekmek bıraktığını ifade eden Olçun, "Bizler sadece evde yaşayan hayvanlara değil, doğada yaşayan hayvanlara da bakmalıyız. Doğada aç kalan hayvan bize zarar verir" dedi.

Doğal afetlerden korumak için 491 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği 13 Aralık'ta başladı. Bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 76 bin 353 hatmin hatim duası binlerce kişinin katılımı ile 17 Ocak’ta Ulu Cami'de yapıldı. Hatimlerden sonra esnaflığın yanı sıra televizyon programcılığı da yapan Muhuttin Olçun, Pir Ali Baba'nın Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa, yaban hayvanları için araçlarla götürdüğü 700'e yakın ekmek bıraktı. Olçun ve beraberindekiler, son günlerde yaşanan doğal afetler, uçak kazası gibi tüm kötü olayların 'def' olması, için Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere giderek ekmek bıraktı.

Devlet büyükleri ve bütün vatandaşlar için ekmek bıraktıkları Pir Ali Baba Türbesi önünde dua eden Muhittin Olçun, "Bizler sadece evde yaşayan hayvanlara değil, doğada yaşayan hayvanlara da bakmalıyız. Doğada aç kalan hayvan bize zarar verir. Dışarıda kalan hayvanlara yardımcı olmalıyız. Doğa yaşayan hayvanlara sahip çıkmak kazayı, belayı da defeder. Çünkü onlar da Allah'ın yarattığı bir mahlukat. Onlar da Allah'ın yarattığı bir hayvan. Biz de elimizden gelen merhameti göstermeliyiz" diye konuştu.

Doğaya ekmek bırakmaya gidenlerden Erzurumlu Emine Alabay da "Hayvanlara en azından bir nebze de olsa yiyecek bıraktığımız için çok mutluyum. Bize de çok iyi geldi. Herkese tavsiye ediyorum en azından duyarlı olsunlar. Sokak hayvanlarına bakmıyorlarsa zarar da vermesinler" dedi.