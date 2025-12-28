Erzurum'da düzenlenen Alp-FIS Palandöken Kupası sona erdi
Uluslararası kayak organizasyonları arasında yer alan ve 26 Aralık'ta başlayan Alp-FIS Palandöken Kupası, 19 ülkeden 87 sporcunun katılımıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Organizasyonun ilk gününde erkeklerde Diaco Abrishami (Birleşik Krallık) birinci, Samuel Todd Saunders (Birleşik Krallık) ikinci, Emir Lokmiç (Bosna Hersek) ise üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlarda Ada Hasırcı birinciliği elde ederken, Alev Nur Taşkent ikinci, Sabina Rejepova (Özbekistan) üçüncü oldu.
İkinci gün yarışlarında erkeklerde Diaco Abrishami yine zirvede yer aldı. Dino Terzic (Bosna Hersek) ikinciliği, Emir Lokmiç ise üçüncülüğü elde etti.
Kadınlarda Sıla Kara birinci, Alev Nur Taşkent ikinci, Sabina Rejepova üçüncü sırada yer aldı.
Üçüncü ve son gün yarışlarında erkeklerde Diaco Abrishami birinci, Emir Lokmiç ikinci, Dino Terzic üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Alev Nur Taşkent birinciliği elde ederken, Sıla Kara ikinci, Kseniya Griboreva (Özbekistan) üçüncü sırada yer aldı.
Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
