        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:11 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:11
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Yasin Gezer

        Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Crociata, Benhur Keser (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90 Gerxhaliu), Eren Tozlu

        Arca Çorum FK: Sehic, Attamah (Dk. 62 Üzeyir Ergün), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Geraldo), Aleksic (Dk. 75 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Samudio, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan)

        Gol: Dk. 52 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Benhur Keser, Dk. 36 Mustafa Yumlu, Dk. 84 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Eze, Dk. 90 Sehic (Arca Çorum FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

