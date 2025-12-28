Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Yasin Gezer
Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Crociata, Benhur Keser (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90 Gerxhaliu), Eren Tozlu
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah (Dk. 62 Üzeyir Ergün), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Geraldo), Aleksic (Dk. 75 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Samudio, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan)
Gol: Dk. 52 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 26 Benhur Keser, Dk. 36 Mustafa Yumlu, Dk. 84 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Eze, Dk. 90 Sehic (Arca Çorum FK)
ERZURUM
