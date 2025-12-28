Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, oyuncularını tebrik ederek, ligin ikinci yarısında aynı disiplinle yola devam etmek durumunda olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 20:04 Güncelleme: 28.12.2025 - 20:04
        Erzurumspor FK-Çorum FK maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, oyuncularını tebrik ederek, ligin ikinci yarısında aynı disiplinle yola devam etmek durumunda olduklarını belirtti.

        Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasına girmeden önce bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Puan cetvelinde üst sıralara tırmanma şansı yakaladıklarını ve bunun motivasyonuyla sahaya çıktıklarını aktaran Özbalta, oyuncularının performansının yeterli olduğunu ifade etti.

        Özbalta, şunları kaydetti:

        "Nefes kesen bir soğuk vardı. Dün kar yağışı olması ve bunu ayaza çevirmesi her iki takımı da etkiledi. Temiz bir maç oldu. İlk yarı bir dakika uzatma oldu. Oyun çok durmadı ama tempo anlamında biraz eksikti. Daha yüksek olabilirdi ama soğukta mücadele etmek kolay değil. İlk yarı başladığımız plan çerçevesinde birkaç kez etkili olduk ama tam manasıyla istediklerimizi yapamadık. Devre arası ufak bir değişikliğe gittik. Hem hücumda hem de savunmada o ufak aktarımları oyuncularımız tam manasıyla yerine getirdi. Perşembe günü çalıştığımızın fotokopisi bir gol attık. Maçı da bitirmesini bildik."

        Kaçan penaltıya da değinen Özbalta, maçın 2-0 bitebileceğini vurgulayarak, "En nihayetinde gol yemeden kazanılan tertemiz bir müsabaka. Lig maratonunun yarısı bitti. İkinci yarı çok daha uzun bir yolumuz var. Aynı sabırla, şevkle, coşkuyla, disiplinle yolumuza devam etmek durumundayız. Buradan oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Galibiyeti Erzurum halkına armağan eden Özbalta, ikinci yarı kanat ve orta saha olmak üzere 3 oyuncu takviyesi yapmayı planladıklarını dile getirdi.

        - Çorum FK cephesi

        Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, beklemedikleri bir skor olduğunu ve soğuk havanın her iki takımı da etkilediğini söyledi.

        Erzurumspor FK'yi tebrik eden Eroğlu, "İlk yarıyı 32 puanla tamamladık. Şimdi önümüzde yeni bir ikinci yarı başlayacak. Güçlü skorlar alıp Süper Lig'e çıkmayı planlıyoruz. Çorum FK olarak sezon sonunda Süper Lig'de olacağımızı söylüyorum. Deplasman performansımızı da artırmamız gerekiyor. İç sahadaki başarımızı deplasmana yansıtmak istiyoruz. Arayı iyi değerlendirip lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

