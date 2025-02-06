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        Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

        Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:41
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        Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
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        Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

        Erzurum’un Hınıs Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        - Ardahan

        Ardahan'ın Göle ilçesinde de kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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