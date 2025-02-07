Erzurum'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki

Erzurum'da cuma namazı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" planına tepki gösterildi.

Cuma namazının ardından Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Gazze Gazzeliler'indir", "Gazze boşaltılamaz", "Filistin'e özgürlük" ifadelerinin yer aldığı dövizler açtı.

Saadet Partisi İl Başkanı Yusuf Kolikısa, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail tarafından Gazze'de uygulanan modern tarihin gördüğü en büyük soykırımın 467 gün sürdüğünü ifade eden Kolikısa, "Uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçu işlediği tescillenen katil Netenyahu'nun ABD'ye yaptığı ziyaret ve ardından Trump'la düzenlenen basın toplantısı, kanlı planların şekil değiştirdiğini göstermiştir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" planını kınayan Kolikısa, şunları kaydetti:

"Dünyayı ABD'nin oyun sahası olarak gören Trump, toplantıda bir kez daha Gazze'nin insansızlaştırılmasına değinmiştir. Bu plana göre Gazzeliler, Ürdün ya da Mısır'a sürgün edilecek ve ABD gerekirse Gazze'ye asker gönderecektir. Yani deniyor ki mücahitleri yenemedik, bütün vahşete rağmen Gazze'yi teslim alamadık, meydanda kaybettik ama masada kazanacağız. Ant olsun ki havadan, karadan ve denizden kuşattığınız, yok etmeye çalıştığınız, tüm suçlara rağmen zafer ilan edemediğiniz Gazze masada da size teslim olmayacaktır."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.