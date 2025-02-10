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        Uzmanlardan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı "hayat kurtaracak" uyarılar

        Uzmanlar, kışın sıkça rastlanan ve her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hayat kurtaracak önerilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:42
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        Uzmanlardan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı "hayat kurtaracak" uyarılar
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        Uzmanlar, kışın sıkça rastlanan ve her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hayat kurtaracak önerilerde bulundu.

        Dondurucu kış günlerinde ısınma amaçlı kömür ve doğal gazlı ısıtıcılar, yanlış kullanıldığında "sessiz tehlike" karbonmonoksit gazından kaynaklanan zehirlenme riskini artırıyor.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karbonmonoksit gazı zehirlemelerine karşı uyarılarda bulundu.

        Çakır, karbonmonoksit zehirlenmelerinde ölümden kurtulduğu durumlarda bile hayat boyu sakatlanmalara yol açabilecek oldukça riskli zehirlenmelerin olduğunu söyledi.

        Vatandaşların, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı özel tedbirler alması gerektiğini ifade eden Çakır, "Karbonmonoksit zehirlenmelerinden kaçınmak için bacaların kontrolü sık yapılmalıdır. Bu dönemdeki ters rüzgarların estiği durumlarda vatandaşların özel tedbirler alması gerekir." dedi.

        Artan ters rüzgarlar nedeniyle acil servislerde karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarının arttığını dile getiren Çakır, "Bu şikayetle çok sayıda hasta geldi. Birkaç gündür düşük dozda karbonmonokside maruz kalmışlar. Zehirlendikleri baştan anlaşılmamış ve düşük dozda karbonmonokside uzun süre maruz kalma sonucu başka şikayetlerle, baş ağrısı vesaire gibi şikayetlerle değişik kliniklere başvurup grip benzeri durumlar düşünülüp gönderilmişlerdir. Bu, oldukça tehlikeli. Düşük dozda karbonmonokside uzun süre maruz kalmak da oldukça tehlikeli bir durum. O yüzden bunu akılda bulundurmak ve aklımıza gelmesi de çok çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

        - Güz dönemlerinde soba ve baca temizliği yapılmalı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri Hasan Koçak da karbonmonoksit zehirlenmelerinin son dönemlerde gündemde olduğunu, baca ve soba temizliği noktasında itfaiyenin bu konuda çalışma yürüttüğünü belirtti.

        Soba ve kömür bacalarının temizliğinin güz döneminde yapılması gerektiğine işaret eden Koçak, şöyle konuştu:

        "Zamanla kurum dediğimiz o atıklar birikerek bacanın ağzını kapatıyor ve akabinde ters rüzgarların esmesi ile içeriye karbonmonoksit gazı olarak zehirlenmelere sebep verebiliyor. Diğer bir baca türü doğal gaz bacaları. Bunların da mutlaka dışarıya açılır olması gerekmektedir. Çok yoğun olarak kullanılan lokanta bacalarının temizliği yılda en az 4 kez yani 3 ayda bir kez temizliği yapılmalıdır. Bunların temizliğini niye yapmalıyız? Çünkü boru ve baca içerisinde zamanla o pişirmeden kaynaklı atılan atıklar ve yağ parçaları baca içerisinde birikerek katman oluşturuyor. Aşırı ısınmadan kaynaklı hem yangına sebebiyet veriyor hem de bacanın çekişini engelleyerek içeriye gazın, dumanın dolmasına sebebiyet veriyor."

        - Gece yarısı odanın havalandırılması hayatlarını kurtardı

        İki çocuğu ve kayınvalidesiyle karbonmonoksit zehirlenmesi geçiren 43 yaşındaki Dilek Tokgöz Pak, 3 gündür evde zehirlendiklerini ve bu süre zarfında bunun farkında olmadıklarını anlattı.

        Şiddetli baş ağrısı ile hastaneye başvurduklarını dile getiren Pak, "Şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, aşırı derecede gözde kararma oldu. Gece bir iki kere camı açtım, odayı havalandırdık. Sanırım bizi kurtaran bu oldu. Çocuklar istifra etmeye başladılar. Büyük kızım bayıldı ve ambulansı aradık. Aziziye ilçesinden buraya geldik. Çocuklarımın durumu daha iyiymiş. Annem ve benim biraz daha ağrılarımız var." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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