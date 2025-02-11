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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:51
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        Narkotik dedektör köpekleri "Magnum" ve "Hera"nın desteğiyle yapılan üç ayrı operasyonda, 31 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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