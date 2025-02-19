DAP 15 ilde tarımdan kalkınmaya birçok projeye 423 milyon lira destek sağlayacak

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, tarımdan kalkınmaya kadar birçok alanda 15 ilde hazırlanacak projelere bu yıl 423 milyon 309 bin 879 lira destek sağlayacak.

Erzurum'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas olmak üzere 15 kente hizmet veriyor.

Geçen yıl hayvan içme suyu hattı, tarımsal makine, süt sağım makinesi ve sera kurulumu gibi birçok alanda hazırlanan 81 projeye 376 milyon 26 bin 297 lira destek sağlayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi, bu sürede tarımda sulama için de önemli çalışmalar yaptı.

DAP desteğiyle bu süreçte 142 kilometre sulama kanalı inşa edildi ve 95 bin 854 dekar alanın sulamaya açılması sağlandı.

Bu yıl yapılan planlamada ise 15 il için bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal sulama ve sosyal projelerde kullanılmak üzere 423 milyon 309 bin 879 lira destek hazırlandı. Desteklerle bu yıl kamu kurum kuruluşlarının hazırladıkları projelerde, gençlerin ve kadınların tarıma yönelmesine ilişkin hazırlanan çalışmalara daha çok kaynak ayrılması kararlaştırıldı.

- "Üretim miktarı artınca, tarımda istihdam edilenlerin sayısı artacak"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, AA muhabirine, 2011 yılında kurulan DAP'ın, 2013 yılından itibaren destek vermeye başladığını söyledi.

Bölgenin potansiyellerini ortaya çıkarıp, kalkınma için bu potansiyelleri desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Demirdöğen, "Erişilebilirlik olarak tarla başı sulama, çiftçilerimiz için çok önemli. Burada amacımız, sulanabilir alanları artırarak üretim miktarını yükseltmek. Üretim miktarı artınca, tarımda istihdam edilenlerin sayısı artacak. İstihdam sayısı artınca gelir düzeyi yükselecek. Hem bölgedeki çiftçilerin bölgede kalması sağlanacak hem de geri göç başlayacak." dedi.

Demirdöğen, çiftçiye kamu kurumları üzerinden destek verildiğini anlatarak, üreticilerin özellikle tarımsal sulama desteklerinden dolayı memnun olduğunu belirtti.