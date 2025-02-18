Palandöken'de jandarmanın uyarısına rağmen çığ bölgesinde kayan snowboardcuya ceza

S.T'ye, Valiliğin "Palandöken Kayak Merkezi'nde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" konusundaki genel emri kapsamında yasaklı çığ bölgesinde kayak yapmaktan 2 bin 953 lira ceza kesildi.

Kayakçının, sosyal medya hesabından çığ bölgesinde kayarken kendisini uyaran JAK ekiplerinin ikazlarına uymayarak snowboard yapmaya devam ettiğine dair görüntüleri de paylaştığı belirlendi.

Ekipler, sanal devriye esnasında söz konusu kişinin S.T. olduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasaklı çığ bölgesinde snowboard yaparken kendisini uyaran Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine aldırış etmeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarmanın uyarısına rağmen yasaklı çığ bölgesinde kayağa devam eden snowboardcuya ceza kesildi.

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