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        Palandöken'de jandarmanın uyarısına rağmen çığ bölgesinde kayan snowboardcuya ceza

        Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarmanın uyarısına rağmen yasaklı çığ bölgesinde kayağa devam eden snowboardcuya ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:38 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:38
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        Palandöken'de jandarmanın uyarısına rağmen çığ bölgesinde kayan snowboardcuya ceza
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        Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarmanın uyarısına rağmen yasaklı çığ bölgesinde kayağa devam eden snowboardcuya ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasaklı çığ bölgesinde snowboard yaparken kendisini uyaran Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine aldırış etmeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, sanal devriye esnasında söz konusu kişinin S.T. olduğunu tespit etti.

        Kayakçının, sosyal medya hesabından çığ bölgesinde kayarken kendisini uyaran JAK ekiplerinin ikazlarına uymayarak snowboard yapmaya devam ettiğine dair görüntüleri de paylaştığı belirlendi.

        S.T'ye, Valiliğin "Palandöken Kayak Merkezi'nde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" konusundaki genel emri kapsamında yasaklı çığ bölgesinde kayak yapmaktan 2 bin 953 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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