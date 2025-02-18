Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, ilçedeki çalışmalarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ihraç edilmiş öğretmen G.D'yi yakaladı.
G.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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