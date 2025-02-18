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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:18
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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, ilçedeki çalışmalarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ihraç edilmiş öğretmen G.D'yi yakaladı.

        G.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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