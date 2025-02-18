Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valisi Çiftçi, klasik otomobille şehir turu attı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilk sahibi MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in olduğu klasik otomobille şehir turu attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Valisi Çiftçi, klasik otomobille şehir turu attı
        ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilk sahibi MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in olduğu klasik otomobille şehir turu attı.

        Vali Çiftçi, koleksiyon değeri taşıyan merhum Alparslan Türkeş'in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasının mevcut sahibi Haluk Ertek'in daveti üzerine Erzurum Kongresi önünde aracın direksiyonuna geçti.

        Klasik otomobille şehir turu atan Çiftçi, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese'nin çevresi, Cumhuriyet Caddesi ve bazı bölgelerden de araçla geçti.

        Çiftçi, tur sırasında otomobilde, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter", Barış Manço'nun "Geçti Dost Kervanı" ve İbrahim Erkal'ın "Sarı Gelin" şarkılarını dinledi.

        Trafik ışıklarında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Çiftçi, klasik otomobille Çifte Minareli Medrese önünde fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması

        Benzer Haberler

        Palandöken'de jandarmanın uyarısına rağmen çığ bölgesinde kayan snowboardcu...
        Palandöken'de jandarmanın uyarısına rağmen çığ bölgesinde kayan snowboardcu...
        Erzurum'da eczacılar sorun ve taleplerini anlattı
        Erzurum'da eczacılar sorun ve taleplerini anlattı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Erzurum'da "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne 2 bin 500 başv...
        Erzurum'da "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne 2 bin 500 başv...
        Palandöken gurbetçiler aracılığıyla da Avrupa'dan turist çekiyor
        Palandöken gurbetçiler aracılığıyla da Avrupa'dan turist çekiyor
        Palandöken'de çığ bölgesine giren 14 kişiye 41 bin TL ceza
        Palandöken'de çığ bölgesine giren 14 kişiye 41 bin TL ceza