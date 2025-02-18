Erzurum Valisi Çiftçi, klasik otomobille şehir turu attı

Klasik otomobille şehir turu atan Çiftçi, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese'nin çevresi, Cumhuriyet Caddesi ve bazı bölgelerden de araçla geçti.

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